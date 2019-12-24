Belediyelerin Bilgi İşlem Yöneticileri Beylikdüzü'nde buluştu

24.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:16

Toplantıya, İstanbul'un ilçe belediyelerinin yanı sıra İstanbul dışından birçok belediyenin bilgi işlem yöneticisi de katılım sağladı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan e-belediye projesinin sorun ve çözümlerinin ortak masalarda görüşüldüğü çalıştayı ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katılımcılarla bir araya gelerek süreçle ve çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Marmara Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerin bilgi işlem yöneticilerinden oluşan Bilgi Teknolojileri Platformu, yerel seçimlerden sonra ilk kez Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldi. Beylikdüzü Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik kapsamında birliğe üye belediyeler, İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde bulunan e-belediye projesinin sağlıklı bir şekilde hayata geçmesi adına ortak masalarda projenin sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri için çalışmalar gerçekleştirdi. Üye belediyelerin bilgi işlem yöneticileri çalıştay boyunca sorunları listeleyip tanımladıktan sonra toplanan anket istatistiklerinin de eklenmesiyle oluşacak rapor nihai haliyle tüm platformu temsilen İçişleri Bakanlığı ile paylaşılacak.

Demirci, "Farkındalık oluşturmak ve sürece katkı sunmak adına bir aradayız"

Oldukça yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte konuşmasına tüm misafirlere teşekkürlerini ileterek başlayan Beylikdüzü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Naim Demirci, "Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Özellikle büyük bir kalabalığı bir arada görmek bizleri çok sevindirdi. Yerel seçimlerden sonraki süreçte yeni katılan arkadaşlarla tanışmak amacıyla etkinlik düzenlemek istemiştik. İçişleri Bakanlığı'nın e-belediye projesini içine alan bir çalıştay ile hem farkındalık yaratmak hem de mevcut olan e-belediye uygulamalarını kullanırken, oturmuş bir sistemde bile karşılaşılan zorlukları yaşayan bilgi işlem yöneticileri olarak e-belediye projesi sürecine bir nebze de olsa katkı sağlayabilmek adına böyle bir etkinlik düzenledik. İnşallah bu süreç sonunda belediyelerin bu konuyla ilgili olarak söyleyecekleri, söylemek istedikleri, İçişleri Bakanlığı'na iletmek istedikleri her şeyi bir rapor halinde bir araya getirip, belki ufak bir heyetle veya bir yazıyla Bakanlığa görüş bildirme fırsatımız olacak "dedi.

Başkan Çalık çalıştayı ziyaret etti

Marmara Belediyeler Birliği Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Yunus Demiryürek sözlerine Beylikdüzü Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek başladı. Marmara Belediyeler Birliği'nin tarihinden bahseden Demiryürek'in ardından söz alan Moderatör Dr. Emre Kanaat ise çalıştayın içeriğiyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi. İstanbul içinden ve dışından katılım sağlayan belediye bilgi işlem yöneticilerinin görüş ve önerilerini paylaştığı toplantıyı ziyaret ederek konukları selamlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise, böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu paylaşarak katılan tüm yönetici ve çalışanların yerel yönetimler için ne denli önemli bir noktada bulunduklarının altını çizdi.

Kaynak: Bültenler