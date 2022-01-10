Belediyelere Sokak Hayvanları Tepkisi - Haberler
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Belediyelere Sokak Hayvanları Tepkisi

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Sokak hayvanlarının belediyeler tarafından usulsüz biçimde toplandığını, toplanan birçok sokak hayvanının ormanlarda ölüme terk edildiğini savunan hayvan hakları aktivistleri Türkiye'nin birçok ilinde eşzamanlı olarak eylemler düzenledi.

Sokak hayvanlarının belediyeler tarafından usulsüz biçimde toplandığını, toplanan birçok sokak hayvanının ormanlarda ölüme terk edildiğini savunan hayvan hakları aktivistleri Türkiye'nin birçok ilinde eşzamanlı olarak eylemler düzenledi

Türkiye'de 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

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