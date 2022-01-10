Belediyelere Sokak Hayvanları Tepkisi

Sokak hayvanlarının belediyeler tarafından usulsüz biçimde toplandığını, toplanan birçok sokak hayvanının ormanlarda ölüme terk edildiğini savunan hayvan hakları aktivistleri Türkiye'nin birçok ilinde eşzamanlı olarak eylemler düzenledi

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