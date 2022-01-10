Belediyelere Sokak Hayvanları Tepkisi
Sokak hayvanlarının belediyeler tarafından usulsüz biçimde toplandığını, toplanan birçok sokak hayvanının ormanlarda ölüme terk edildiğini savunan hayvan hakları aktivistleri Türkiye'nin birçok ilinde eşzamanlı olarak eylemler düzenledi.
Sokak hayvanlarının belediyeler tarafından usulsüz biçimde toplandığını, toplanan birçok sokak hayvanının ormanlarda ölüme terk edildiğini savunan hayvan hakları aktivistleri Türkiye'nin birçok ilinde eşzamanlı olarak eylemler düzenledi
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet