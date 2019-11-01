Belediyelere "Reyting Sistemi" geliyor

01.11.2019 11:26

Gayrimenkul Borsası (GABORAS) AŞ, hayata geçireceği Belediye Reyting Sistemi'yle (BRS) 100'e yakın kriter üzerinden yerel yönetimlere karne notu verecek.

GABORAS'ın açıklamasına göre, Türkiye merkezli bir gayrimenkul borsasının kurulması amacıyla yola çıkan GABORAS, BRS ile 100'e yakın kriter üzerinden yerel yönetimlere karne notu vermeye hazırlanıyor.

Reyting sistemiyle belediyelerin sıralanması ve sınıflandırılması, belediye başarı ölçütünün standartlaştırılması ve belediye kararlarında vatandaşın katılımının artırılması hedefleniyor.

Rekabet sayesinde belediyelerin daha rasyonel yönetilmesi, belediye hizmetlerinin dijitalleşmesi ve belediye hizmetlerinin uluslararasılaşması ise diğer hedefler arasında.

"İyi belediye anlayışı standartlaşmalı"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan GABORAS Kurum Sözcüsü Hakan Gümüş, belediyelerin veriye dayalı ve akılcıl bir şekilde yönetilmesinin önemine değinerek, şu bilgileri verdi:

"Kriterleri herhangi bir insan eli değmeden, yapay zekayla ölçerek belediye reytingleri hazırlıyoruz. Belediye sınırları kentsel yeşil alan oranından, konut değer değişimine, toplu taşıma sıklığından, çöp bidonu sayısına kadar pek çok hizmeti big-data marifetiyle matematiksel olarak ölçebiliyoruz. Bu analizler neticesinde yerel yönetimlere, 3 aylık periyotlarla 100 üzerinden karne notu verilecek ve bu sayede belediyelerin daha iyi yönetilmesi sağlanacak."

"İyi belediye nasıl olur" sorusunun kişiye göre değişmemesi ve bir standarda oturması gerektiğini vurgulayan Gümüş, "Belediye, kararları vatandaşların hayatına doğrudan etki eder. Teknik olarak ölçülebilir duruma gelen yerel yönetimler, şeffaf bir yaklaşımla vatandaşları memnun etmeye yönelik daha yeni hizmetlerde bulunmaya yönelecektir." ifadelerini kullandı.

Gümüş, belediyelerin ciddi bir borç sarmalı içinde olduğunu ve bu durumdan kurtulabilmek için kendi öz varlıklarına yönelmeleri gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belediyeler, gayrimenkullerini varlık yönetim ekranları üzerinden tanımlayarak bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmeli. Bu mülklerin kira miktarı doğru mu, iyi satış rakamı yakalanırsa satılmalı mı gibi soruların cevaplarını kolayca verebilirler. Bu vizyonla konuyu ele alıp varlık yönetimine başladıklarında devasa bir finansal kaynak üretebilirler."

Kaynak: AA