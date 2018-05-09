Belediyelere 6 Ay Kesinti Yok

Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 6 ay kesinti yapılmayacak.

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu'nun söz konusu kararına göre, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesinti oranları, bu yılın mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanacak.