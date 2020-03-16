Belediyelerden koronavirüse karşı temizlik ve denetim seferberliği Ankara'nın Sincan ve Keçiören belediyeleri, koronavirüse karşı temizlik ve denetim seferberliği başlattı.

Ankara'nın Sincan ve Keçiören belediyeleri, koronavirüse karşı temizlik ve denetim seferberliği başlattı.

Sincan Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüse karşı günler öncesinden çalışmalara başlanarak cadde ve sokakların dezenfekte edildiği belirtildi.

Toplu taşıma araçlarının yanı sıra vatandaşların birlikte zaman geçirdiği kıraathane, cami, park ve bahçelerin de temizlendiği vurgulanan açıklamada, salgın hastalığın yayılma ihtimaline karşı belediyenin kültürel ve sosyal etkinliklerinin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise korona virüs nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerin sürdüğü bildirildi.

İlçede zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat usulüne göre çalıştığı belirtilen açıklamada, fahiş fiyat artışıyla karşılaşan vatandaşların zabıtaya şikayetçi olabilecekleri hatırlatıldı.

Kaynak: AA