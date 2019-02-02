Belediyelerde Yapılan İhaleleri Herkesin Bilmesi Lazım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, belediyelerin bütçe ve ihaleleriyle ilgili süreçlerine işaret ederek, "Kaç lira bütçesi var buranın, bu sene hangi ihale yapılacak, o ihaleye kimler giriyor, yüzde kaç kırım veriliyor ve alıyor, bunu herkesin bilmesi lazım." dedi.

Özhaseki ile AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, bir otelde düzenlenen Sivaslılar Buluşması'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üzerinde özellikle son birkaç yıldır çok büyük oyunlar oynandığına dikkati çeken Özhaseki, terör örgütü PKK'ya ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ağır bir darbe vurulduğunu ifade etti.

FETÖ'nün bir dönem devletin ve ordunun her kademesine sızdığını anımsatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçek çirkin yüzlerini aslında 2014'ten beri hissetmeye başladık ama 15 Temmuz gecesi bunların ne kadar alçak insanların olduğunu millet bir kere daha gördü. 2014'ün başında partide il başkanları toplantısı var, il başkanları, belediye başkanları, kadın kolları var. Cumhurbaşkanımız kürsüde 'Bu hoca falan değil. Bunlar yurt dışından beslenen adamlar, bunlar hainlik içerisinde plan yapıyorlar. Eğer benim milletvekillerim, belediye başkanları, meclis üyeleri, il başkanlıkları arasında bunlara sempatik bakan varsa defolsun gitsin aramızda kalmasın' dedi, 2014'ün başında. Mücadele partide başlamıştı o zaman. Hakikaten 15 Temmuz'da gördük ki bunlar ne Müslümanlığı, insan bile değilmiş."

DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin, aynı ülkelerden beslenen proje örgütler olduğunu vurgulayan Özhaseki, bunların Türkiye'yi bölüp parçalamayı ve güneyde terör devleti oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Özhaseki, terör örgütleriyle mücadelede tüm siyasi partilerin birlikte olmasının önemine vurgu yaparak, ana muhalefetin FETÖ ağzıyla konuştuğunu savundu. Özhaseki, bu noktada darbe girişiminin ardından gösterdiği duruştan dolayı da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini iletti.

"Önemli olan yerli ve milli olması"

Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu vurgulayarak, "Ha Ahmet ha Mehmet olmuş, önemli olan bizim için yerli ve milli olması. Bizim için bu önemli. Dili, ırkı, mezhebi, kökeni hiç önemli değil. Yerli ve milli olması bizim için yeterli." diye konuştu.

Ömrünün belediyecilikle ve şehircilikle geçtiğini belirten Özhaseki, belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği uygulamalara değindi.

Ankara için hazırlanan projelerin tamamının, başkentlilerin isteği dikkate alınarak hazırlandığının altını çizen Özhaseki, belediyecilikte "biz" kültürünün ve şeffaflığın hakim kılınması gerektiğini kaydetti.

"15 sene boyunca o ihale salonlarını canlı yayınladım"

Özhaseki, "Niye belediyeler hala bütçeleri ne kadar, yatırım bütçesi ne kadar, burada hangi ihalelere öncelik veriliyor, bu ihaleleri kimler alıyor, yüzde kaç kırımla alınıyor söylemezler, merak ediyorum. Belediye başkanlığımda 15 sene boyunca o ihale salonlarını canlı internetten yayınlamış bir arkadaşınızım. Orada bütçe var, bu bütçe sizin. Onu kullanma hakkını siz bana veriyorsunuz. Sizin paranızı kullanırken ben size niye hesap vermeyeceğim, böyle bir şey olabilir mi? Kaç lira bütçesi var buranın, bu sene hangi ihale yapılacak, o ihaleye kimler giriyor, yüzde kaç kırım veriliyor ve alıyor, bunu herkesin bilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

İnşaatların zaten belediyelerin işi olduğunu, Ankara'ya yönelik projeleri içerisinde 1-1,5 sene içerisinde yapılabilecek "Çocuk Köyü" gibi sosyal projelerin kendini heyecanlandırdığını anlatan Özhaseki, millet bahçelerini de çok kısa bir sürede hayata geçirebileceklerini dile getirdi.

Özhaseki, metro hattı gibi projelere belediye bütçelerinin tek başına yetmeyeceğini, dünyadaki bütün metropollerde bu tip çalışmaların hükümetle iş birliği içerisinde yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir taraftan her gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne laf atacaksınız, ağza alınmadık hakaretler edeceksiniz, elini sıkmamak için arka sokakları dolaşacaksınız. Peki metroyu nasıl yaptıracaksınız, bana söyler misiniz? Altın klozet de altın klozet... Haftada üç gün oradayım, bu çalışmalardan dolayı. Bir tane bile ne altın ne de sarıya boyanmış bir şey gördüm. Herkesin evinde kullandığı ne ise o, günahtır vallahi. Çok sade bir Cumhurbaşkanlığı ofisi var."

Özhaseki, çeşitli ülkelerde gördüğü Cumhurbaşkanlığı makamlarına işaret ederek, "En sade Cumhurbaşkanlığı makamı bizim Cumhurbaşkanımızın makamı. Sadece silüet, mimari tarz olarak Selçuklu'yu anımsatsın diye bir tarz verilmiş orada. O mimari tarz var, onun dışında içeride çok sade." diye konuştu.

Sivaslılar Buluşması'nda AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen de bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA