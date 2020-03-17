Belediyelerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor Muğla'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, rutin temizlik işleri ve önlemler yoğunlaştırıldı.

Muğla'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, rutin temizlik işleri ve önlemler yoğunlaştırıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, başkanlık binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında, ilçedeki otogarların, toplu taşıma araçlarının, Bodrum-Datça feribotunun, limanların, kültür merkezlerinin, ilçe belediye hizmet binalarının, gündüz bakımevlerinin, ödeme noktalarının, huzurevlerinin, valilik, haller, itfaiye birimlerinin, atık su arıtma tesislerinin, camilerin ve adalet saraylarının dezenfekte edildiğini söyledi.

Zabıta görevlilerinin fırsatçılara göz açtırmamak için görevi başında olduğunu belirten Gürün, fatura ödemeyen konut abonelerinde su kesme işlemini iki ay ertelediklerini ifade etti.

Paniğe kapılmadan kişisel tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Gürün, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın baştan beri bilim kurulunu kurarak oluşturduğu heyet ve bu heyetin almış olduğu kararların kalem kalem uygulanması konusundaki gayretine ve süreci yönetme biçimine gerçekten teşekkür ediyorum. Umuyorum ülkemiz bundan en az şekilde etkilenir. Bu süreci en az zararla kapatabiliriz." diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan yazlıkçılara tavsiye

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Umurça Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, çeşitli tedbirler aldıklarını, almaya da devam edeceklerini kaydetti.

Alınan kararlarla halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin ikinci bir emre kadar faaliyetlerinin durdurulduğunu belirten Aras, şöyle konuştu:

"İnsanların bilinçlenmesi çok önemli. Biz bütün önlemlerimizi aldık, almaya da devam edeceğiz. 'Bodrum'a yazlık evlerimize, deniz kenarına gidelim. Yaz geldi sıcak oldu, virüs yayılmaz. Bodrum güvenlidir.' diye düşünüyorsanız, bence aldanıyorsunuz. Lütfen herkes evinde kalsın. Kendi önlemini yerinde alsın. Çok acil, hayati bir işi olmayanların da belediyelere gelmemelerini tavsiye ediyorum. Telefonla ya da internet yoluyla işlerini halletsinler. Ayrıca insanları rahatsız edecek, huzursuz edecek haberlerden ve sosyal medya paylaşımlarında da kaçınmalarını tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA