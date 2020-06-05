Belediyelerde meydan okuma başlıyor
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Belediyelerde meydan okuma başlıyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 5 Haziran Dünya Koşu Günü kapsamında eğlenceli bir etkinliğe imza attı.

Belediyelerde meydan okuma başlıyor
05.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:56

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 5 Haziran Dünya Koşu Günü kapsamında eğlenceli bir etkinliğe imza attı.

Koşu Günü için harekete geçen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşı'nın doğal güzelliklerinden Eymir Gölü'nde koşarak meydan okuma etkinliği başlattı. Sporun insan sağlığındaki önemine dikkat çekmek için böyle bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Ramazan Şimşek, "Salgın sonrası normalleşmeye başladığımız bu günlerde sporun ve sağlığın önemini bir kez daha anladık. Bugün Ankara'mızın nadide ilçesi hemen yanı başında 2 doğal gölü bulunan yemyeşil doğaya sahip Gölbaşı'ndan 5 Haziran Koşu Günü'nün bizlere ilham vermesini temenni ederek, genç kardeşlerimiz arasında sıkça yapılan güzel Türkçe'mizde karşılığı meydan okuma olan challenge etkinliğine imza atacağız. Buradan koşunun ve yürüyüşün insan sağlığı üzerindeki önemine dikkat etmek için Sayın Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye meydan okuyorum. Bütün vatandaşlarımızı da sağlık için spor yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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