Havza'da "02.02.2022" tarihini tercih eden 14 çift nikah kıydırdı

SAMSUN (AA) - Nikahlarını özel bir güne getirmek isteyen çiftler, Havza Belediyesi Evlendirme Memurluğunda yoğunluğa neden oldu.

Havza Belediyesi ve Havza İlçe Müftülüğünde "02.02.2022" tarihinde nikahını kıydırmak isteyen 14 çiftin nikahı kıyıldı.

Kevser-Çetin Avcı çiftinin nikahını kıyan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, genç çifte ömür boyu mutluluk dileyerek, "Nikah tarihlerini bu güne denk getirerek özel bir anı ile nikahlarını kıydıran çiftlerimize mutluluklar dilerim. Genç çiftçimizin mutluluğuna ortak olmaktan onur duydum." dedi.

Çetin Avcı ise nikahın başlı başına önemli bir olay olduğunu fakat daha özel bir anısı olması için bu tarihi tercih ettiklerini anlatarak, "Nikah tarihini yaklaşık 2 ay önce aldık. Mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gelin Kevser Avcı rakamların aynı olmasına önem verdiğine işaret ederek, "02.02.2022'nin anlamlı bir gün. Hayatımızda güzel bir anı olarak kalır diye düşündüm. Hem hatırlanması kolay, güzel bir şey." diye konuştu.