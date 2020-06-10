Belediyeler "yeni normal"e hazırlanıyor
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Belediyeler "yeni normal"e hazırlanıyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyelerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, normalleşme sürecinde gerekli adımları atıp yeni yaşama uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Belediyeler
10.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:16

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyelerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, normalleşme sürecinde gerekli adımları atıp yeni yaşama uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de salgınla mücadelede, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, ülkenin güçlü sağlık altyapısı ve sağlık yatırımları, sağlığa ulaşabilirlik ile belediyelerin çalışmalarıyla başarının sağlandığını belirtti.

Yerelde belediyelerin önemli koordinasyon görevi üstlendiğini ifade eden Şahin, "Diğer ülkelerdeki belediyeler birliğiyle görüştüğümüzde 'Sizin merkez ve yerelle yaptığınız hızlı koordinasyonu biz başaramadık.' dediler." ifadesini kullandı.

Şahin, salgınla mücadele sürecinde belediyelerin özellikle dezenfekte, çevre temizliği ve 14 kuralın uygulanmasında halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarını yürüttüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Devletimizin yaptıkları ile yerelin koordinasyonu önemlidir. Bu koordinasyon güçlü şekilde yapılmazsa ve çift başlılık olduğunda mükerrerlik oluyor. Yerel yönetimler, salgınla mücadelede güçlü koordinasyon, hızlı tedbir ve doğru kararlar aldı. Gelirlerin azalması ve giderlerin artmasına rağmen belediyelerin salgında mücadelesi; irade, aşk, memleket sevdası, insan sevgisi, yaşlıya hürmet ve çocuğa saygı istiyor. Bu değerler üzerinde yerel yönetimler çok büyük bir sınav verdi."

Şahin, normalleşme sürecinde belediyelere çok iş düştüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"Acil eylem planıyla birlikte şehir ekonomileri üzerinde çalışıyoruz. Normalleşme sürecinde insanların bilincini yükseltmemiz gerekiyor. Yeni bir yaşam var, bunu hepimizin uygulaması gerekiyor. Diğer taraftan da yaşamı normalleştirip ekonomik büyümemizi devam ettirmemiz gerekiyor. Bunun yanından sosyal, kültürel ve ekonomik refahı arttırmalıyız. İstihdam odaklı olmalıyız, çevre projeleri ve gıda güvenliği başta olmak üzere büyükşehirler olarak bizim tesis etmemiz lazım. Her şeyi devletten beklememeliyiz. Kendi şehrimizde yapılması gereken her şeye öncülük yapmamız gerekiyor."

Şahin, yeni normale uyumda Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de örnek teşkil ettiğini belirterek, yeni süreçte çalışmaların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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