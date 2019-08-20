"Belediyeler yapay zeka ile ekonomiye yılda 25 milyar lira katkı sunabilir"

20.08.2019 10:43

Türkiye'de belediyelerin hayata geçireceği yapay zeka temelli akıllı sehir teknolojileri sayesinde gayri safi yurtiçi hasılaya yıllık 25 milyar TL katkı sunma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de 30 büyük şehir, 51 il, 919 ilçe ve 397 belde olmak üzere toplam bin 397 belediye bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nüfusun yüzde 92,3'ü il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 olarak görülüyor. Daha fazla is imkanı, daha iyi bir eğitim ve sağlık hizmeti gibi beklentilerle hızla artan il ve ilçe nüfusları karşısında belediyelerin, teknoloji ve yapay zeka temelli çözümlerle yapacağı yatırımların önemi gün geçtikçe artıyor. Los Angeles'ta akıllı ulasım sistemleri ile trafik tıkanıklığı yüzde 35, kavsaklardaki beklemelerde yüzde 20, seyahat süresinde yüzde 13 azalma ve bunlara baglı olarak yakıt tüketiminde yüzde 12,5 azalma saglanırken, akıllı sokak aydınlatma sistemi kullanan Oslo'da ise elektrik tüketimindeki tasarruf oranı yüzde 70'e ulaştı.

Yapay zeka teknolojileri, belediyeleri bir araya getiriyor

Türkiye'de son dönemlerde hızla dijitalleşen belediyeler de yapay zeka ve otomasyon uygulamalarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve doğal kaynak tüketiminde tasarruf etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Door Teknoloji'nin organize ettiği "Yerel Yönetimlerde Teknoloji Zirvesi" 29 Kasım 2019 Cuma günü İstanbul'da gerçekleşecek. Türkiye genelinden 120 belediyeni katılacağı zirvede 18 teknoloji şirketi; ulaşım, enerji tüketimi, şikayet yönetimi, atık ayrıştırma, personel ve araç yönetimi, gürültü azaltma ve insan kaynakları gibi pek çok konuda, yapay zeka ve teknoloji entegrasyonunun sağladığı akıllı şehir çözümlerini sunacak. Zirvede Türkiye'den ve dünyadan birçok büyük şehir belediye başkanı ve öğretim görevlileri konuşmacı olarak yer alarak deneyimlerini ve gelecek planlarını aktaracak.

"Belediyeler yapay zeka ile yüzde 15-30 tasarruf sağlama potansiyeline sahip"

Belediyelerin içinde bulunduğu ekonomik dar boğazı aşmak için uyguladıkları tasarruf tedbirlerine yapay zekanın büyük katkı sağlayacağını belirten Door Teknoloji kurucularından Ozan Demir, "Dünya genelinde yerel yönetimler, artan nüfus, kısıtlı kaynaklar ve karmasık hale gelen ihtiyaçları karsılamak için akıllı şehir teknolojilerine yönelmeye başladı. Türkiye ise belediyelerin hayata geçireceği yapay zeka temelli akıllı sehir teknolojileri sayesinde gayri safi yurtiçi hasılaya yıllık 25 milyar TL katkı sunma potansiyeline sahip. Yapay zeka teknolojileri toplu taşımadan çöp toplama sistemlerine, yakıttan saha personeline, şikayet yönetimden bilgi işleme, sosyal medyadan yol ve kaldırım hizmetlerine kadar geniş bir uygulama alanına sahip. Dünyadaki örneklerine bakıldığında hizmet alanlarında yüzde 15 ile 30 arasında tasarrufun mümkün olduğunu görüyoruz. Belediyeler ekonomik dar boğazı aşmak için yapay zekayı alternatif çözümler arasına almalı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA