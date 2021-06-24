Belediyeler ve STK'lar hayvan hakları için bir araya geldi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen "Hayvanları Haklarının Korunması: Belediyeler ve STK'lar İstişare Toplantısı" TBB hizmet binasında yapıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen "Hayvanları Haklarının Korunması: Belediyeler ve STK'lar İstişare Toplantısı" TBB hizmet binasında yapıldı.

TBB açıklamasına göre, sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut'un yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Kartepe, sokak hayvanları meselesinin hayati bir mesele olduğunu belirterek, belediyelerin geleneksel hizmetlerinin yanı sıra bu ve benzeri konulara artık daha fazla odaklanması gerektiğini dile getirdi.

Karatepe, TBB'nin belediyeleri teşvik etmek amacıyla bu tür proje yarışmaları düzenlemesinin önemli olduğundan bahsederek ilgili tüm kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları (STK) ile daha güçlü iş birliği içerisinde çözümler üretilmesinin önemine değindi.

Fatma Şahin ise TBB'nin ekosistemi korumaya yönelik uygulamaların takipçisi olduğunu belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ile birçok ortak çalışma hayata geçirdiklerini kaydetti.

TBB tarafından düzenlenen Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışmasına (Enpati) değinen TBB Başkanı Şahin, STK'ları da yarışmalara dahil etmek istediklerini ifade etti.

Hayvanlarla ilgili çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmaya hazır olduklarının kaydeden Şahin, "Gaziantep'te yeni kurulacak barınakları birlikte kuralım." ifadesini kullandı.

Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut ise Bakanlık olarak Hayvanları Koruma Bilgi Sistemi kurdukları bilgisini paylaşarak başvuran belediyelere nakdi destekte bulunulduğunu bildirdi.

Açılış konuşmalarının ardından TBB Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm Türkiye Belediyeler Birliği Enpati Fikir ve Proje Yarışması hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler ise konuyla ilgili Gaziantep'te hayata geçirilen çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Türk Veteriner Hekimler Birliği, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED), Can Pati Hayvanları Koruma, Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu ve Cahide Canlı Hayatını İyileştirme Derneği temsilcilerinin katıldığı toplantıda, barınaklar, bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerinin iyileştirilmesi, hayvan ambulanslarının artırılması, kısırlaştırma çalışmaları, çocuklara yönelik hayvan sevgisi eğitimi ve kaynak aktarımı gibi başlıklarda sorunlar ve öneriler ele alındı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak