‘Belediyeler üretim ihracat ve istihdam odaklı olmalı’

Gazetelerin Ankara Temsilcileri ile buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelerin üretim, ihracat ve istihdam ağırlıklı projelere yönelmesi gerektiğini belirterek, ekonomiyi canlandıracak bir çok projeleri olduğunu söyledi.