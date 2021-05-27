Belediyeler, Tarım ve Hayvancılık uygulamalarını paylaştı
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Belediyeler, Tarım ve Hayvancılık uygulamalarını paylaştı

Belediyeler, Tarım ve Hayvancılık uygulamalarını paylaştı
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi (LAR III) kapsamında yapılan 'Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantısı'na katıldı.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta'nın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de katıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren Daire Başkanı Yılmaz Usta, "İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eş yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi (LAR III)kapsamında düzenlenen Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantısı'na katıldık. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde başlattığımız ve kırsal kalkınma adına büyük önem arz eden örtü altı yetiştiriciliğinin (seracılığın) geliştirilmesi projesi örneklerinin paylaşımını gerçekleştirdik. Toplantıya katılan belediyelerin ilgili arkadaşları da uyguladıkları projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Belediyelerin kendi şehirlerinde yaptığı farklılaştırılmış tarımsal uygulamalara yönelik bilgi paylaşımı, yeni projelerin yapılabilirliği hakkında da bizlere fikir verdi. Oldukça faydalı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Kırsal kalkınmanın sürekliliği açısından bu tür etkileşimli organizasyonlara katılımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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