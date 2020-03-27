Belediyeler sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
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Belediyeler sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

İstanbul'daki ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bırakıyor.

27.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:17
Belediyeler sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

İstanbul'daki ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bırakıyor.

Kısa sürede salgın haline dönüşen koronavirüs, sadece insanların değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle restoran ve kafeterya gibi işletmelerin kapanması, vatandaşların da "Evde Kal" çağrılarına uymasıyla yiyecek bulması zorlaşan sokak hayvanlarını belediyeler unutmadı.

Belediye ekipleri, kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi yaşam alanlarına mama ve su dağıtımı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Büyükçekmece Belediyesi Veteriner Şefliği İşleri, sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe genelinde periyodik olarak yaptığı mama ve su dağıtımlarını sıklaştırdı. İlçenin çeşitli yerlerinde bulunan mama kaplarına da mama, yem ve su takviyesi yapıldı.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da ihtiyacı olan sokak hayvanlarına belediye veterinerleri müdahalede bulundu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının sadece insanları değil sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediğini belirterek, "Can dostlarımıza yönelik olarak periyodik sürdürdüğümüz mama ve su dağıtımını bu süreçte biraz daha arttırdık. Özellikle lokanta ve kafe gibi yerlerin kapatılmasının ardından yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için bu sıkıntılı süreçte daha çok hassasiyet göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kartal'da düzenli mama ve su desteği

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçerek, ilçe genelinde belirlenen noktalara düzenli olarak mama ve su desteği sağlıyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe sakinlerinin bu süreci en az etkiyle atlatması için gece gündüz çalıştıklarını, bu çalışmalara sokakta yaşamını sürdüren hayvanların da dahil olduğunu anlattı.

Salgın öncesinde düzenli olarak sokak hayvanlarını besleyen ilçe sakinlerinin tedirgin olduklarını aktaran Yüksel, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüz konuyla ilgileniyor. Can dostlarımızın mama ve su ihtiyacı belediye ekiplerimizce sağlanıyor. Pandemi kapsamındaki yoğun çalışmalarımız arasında kentimizin sevimli dostları da yer alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Fatih Belediyesi, mama miktarı ve dağıtım periyotlarını artırdı

Fatih Belediyesi de ilçe sınırları içerisinde aldığı koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarını unutmadı. Tedbirler gereği evlerinden çıkamayan hayvanseverlerin sevgi ve ilgisinden yoksun kalan sokak hayvanlarının ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından her gün aksatılmadan karşılanmaya devam ediyor.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gideriyor. Daha önce 15 farklı noktada hayvanseverlerle koordineli şekilde dağıtımı yapılan mama miktarı ve dağıtım periyotları artırıldı.

Ayrıca, Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nda gönüllülerle birlikte binlerce köpeğin bakımına da devam ediliyor.

Belediyeler sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Kaynak: AA

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Belediyeler sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

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