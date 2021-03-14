Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları Kupası, İstanbul'da düzenlendi

Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları Kupası, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda belediye spor kulüplerinin yarıştığı organizasyonda mücadeleler, 60 metre, 400 metre, bin 500 metre, yüksek atlama, uzun atlama ve gülle atma branşlarında düzenlendi.

Yarışlar sonunda kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi birinci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ikinci, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de üçüncü sırayı elde etti.

Erkeklerde ise Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ilk sırayı alırken, Tokat Erbaa Belediyesi ikinci, Kırıkkale Yahşihan Belediyesi ise üçüncü oldu.

Toplam 18 belediye takımının katıldığı müsabakaların sonunda dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak