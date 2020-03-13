Belediyeler koronavirüse karşı tedbir alıyor
Görüntü Dökümü: Camilerin dezenfekte edilmesi Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun açıklamaları Sokaklarda dezenfektasyon çalışmaları - TokatTokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
13.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:29
Görüntü Dökümü:
Camilerin dezenfekte edilmesi
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun açıklamaları
Sokaklarda dezenfektasyon çalışmaları
- Tokat
Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.
Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, cuma namazı öncesi tüm camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmalarını belirli aralıklarla tekrarladıklarını belirtti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Belediyeler koronavirüse karşı tedbir alıyor