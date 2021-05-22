Belediyeler kısıtlama gününü fırsata dönüştürüyor
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Belediyeler kısıtlama gününü fırsata dönüştürüyor

Belediyeler kısıtlama gününü fırsata dönüştürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştüren belediyeler, bazı hizmet çalışmalarını da bugüne aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştüren belediyeler, bazı hizmet çalışmalarını da bugüne aldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da İçişleri Bakanlığı tarafından tam kısıtlamanın ardından kademeli normalleşme tedbirleri uygulanmaya başladı. Bu kapsamda 21 Mayıs saat 21.00'dan itibarıyla başlayan hafta sonu kısıtlaması, 24 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoğunluğun en fazla olduğu İpekyolu Caddesi başta olmak üzere, kentteki birçok cadde ve sokakta sessizlik hakim oldu. İnsan yoğunluğunun az olmasını fırsat bilen Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi ekipleri ise park ve bahçelerde çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan, cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yaparken, denetimler çerçevesinde sadece kısıtlamadan muaf olan işçi ve kamu personellerinin sokağa çıktığı gözlemlendi. - VAN

Belediyeler kısıtlama gününü fırsata dönüştürüyor
Belediyeler kısıtlama gününü fırsata dönüştürüyor
Belediyeler kısıtlama gününü fırsata dönüştürüyor
Belediyeler kısıtlama gününü fırsata dönüştürüyor
Belediyeler kısıtlama gününü fırsata dönüştürüyor
Belediyeler kısıtlama gününü fırsata dönüştürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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