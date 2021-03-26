Belediyeler iş birliği yapacak
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Belediyeler iş birliği yapacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Belediyeler iş birliği yapacak

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcıları Murat Uyanık ve Süleyman Sami Demirsöz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcıları Murat Uyanık ve Süleyman Sami Demirsöz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar'ı da makamında ziyaret eden Emet heyetinin, belediye çalışmaları, projeler, belediyeler arası iş birliği konularında değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi. - KÜTAHYA

Belediyeler iş birliği yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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