Belediyeler için "Erişebilirlik Atölyeleri: Kaldırımlar" konulu atölye çalışmaları başlıyor
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Belediyeler için "Erişebilirlik Atölyeleri: Kaldırımlar" konulu atölye çalışmaları başlıyor

23.02.2021 10:05 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:10
Belediyeler için

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehirlerin erişilebilirlik standartlarına uygunluğunu artırmak amacıyla belediyeler için "Erişebilirlik Atölyeleri: Kaldırımlar" konulu atölye çalışması başlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehirlerin erişilebilirlik standartlarına uygunluğunu artırmak amacıyla belediyeler için "Erişebilirlik Atölyeleri: Kaldırımlar" konulu atölye çalışması başlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı tarafından şehirlerdeki yapılı çevreyi şekillendiren belediyelerin mevzuatla kendilerine yükümlülük olarak verilen erişilebilirlik teknik gerekliliklerini dikkatle uygulamalarına destek olmak amacıyla Erişilebilirlik Atölyeleri oluşturuluyor. Bu atölyelerde bakanlık ile belediyelerin birlikte çalışarak sahadaki sorunlara çözüm bulması ve yeni projeler geliştirilmesi hedefleniyor. Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere çevirim içi gerçekleşen atölye çalışmaları 31 Mayıs'ta sona erecek.

İl bazlı planlanan Erişilebilirlik Atölyeleri'nde belediyelerin ilgili birimlerinden teknik personele yönelik erişilebilir kaldırımın özellikleri ve standartları ile ilgili bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca örnek projeler üzerinde birlikte değerlendirmelerde bulunuluyor. Atölyelerin amacı, yeni kaldırım inşa edecek veya tadilat yapacak olan belediyelerin ihale, projelendirme, inşaat ve kontrolörlük süreçlerinde erişilebilir kaldırımları hayata geçirmelerini sağlamak.

Atölye takvimi kapsamında yer alan illerde hizmet veren büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinde kaldırım yapım ve onarım işlerinde çalışan mimar, mühendis veya tekniker en az 3'er teknik personelin katılımı planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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