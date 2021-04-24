Belediyeler hizmet için kısıtlamayı fırsata dönüştürdü

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştüren belediyeler, kaldırım ve yol yapım çalışmalarına hız verdiler.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştüren belediyeler, kaldırım ve yol yapım çalışmalarına hız verdiler.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da 22 Nisan saat 19.00'dan itibarıyla başlayan ve bugün de devam eden sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Van'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoğunluğun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, insan yoğunluğunun az olmasını fırsat bilen Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin işlek caddelerinde yol yapım çalışması yaptı.

Öte yandan, cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yaparken, denetimler çerçevesinde sadece kısıtlamadan muaf olan işçi ve kamu personellerinin sokağa çıktığı gözlemlendi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı