Belediyeler Birliğinden kabuklu yemiş yasağını tüm Boğaz'a yayacak tavsiye kararı İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği toplantısında, ?tüm Boğaz sahil hattı için kabuklu yemiş yemenin yasak olmasına dair tavsiye kararı alındı.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği toplantısında, ?tüm Boğaz sahil hattı için kabuklu yemiş yemenin yasak olmasına dair tavsiye kararı alındı.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği olağan meclis toplantısı, dönem başkanı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen başkanlığında yapıldı. Toplantının gündem maddelerinden biri Üsküdar Belediyesinin yaklaşık 12 kilometrelik sahil hattında kabuklu yemiş yenmesini yasaklaması kararı oldu.

Karar, birliğe üye belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri tarafından değerlendirildi. Ardından, Boğaz sahil hattı için de kabuklu yemiş yemenin yasak olmasına dair üye belediyelerin oy birliğiyle tavsiye kararı alındı.

Bundan sonraki aşamada birliğe üye her belediye, kendi meclisinde görüşerek tavsiye niteliğindeki bu kararı resmileştirebilecek.

Kaynak: AA