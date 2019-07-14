Belediyeler Birliğinden hizmet içi eğitim

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) işbirliği ile üye belediyelerin personellerine hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

TBB eğitim salonlarında düzenlenen mevzuat bilgilendirme toplantılarına katılarak katılımcılara başarılar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı ve İABB Başkanı Fethi Yaşar, eğitimin sonunda katılımcılara sertifikalarını dağıttı. İABB üyesi belediyelerin İmar Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü personelleri mevzuat bilgilerini güncelledi. Düzenlenen eğitim programında katılımcılara TBB Destek Hizmetleri Müdürü Halil İbrahim Azak satın alma yöntem ve süreçlerini anlatırken, bir diğer salonda da TBB Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Keleş İmar Kanunu ve uygulamaları konusunda bilgiler verdi.

Eğitim alan katılımcılarla bir araya gelen Başkan Yaşar, eğitim programlarının devam edeceğini müjdeledi. Yaşar, "İmar ve mali hizmetler belediyelerde en önemli birimleridir. Bu müdürlükler ekstra dikkat isteyen, hemen her hafta değişen yönetmeliklerin sıkı takibini gerektiren birimler. Sizler vatandaşın da belediyenin de haklarını korumak zorundasınız. Bu noktada bu eğitim programlarını çok önemsiyorum. İnşallah faydasını da göreceğinize inanıyorum" dedi.

Gün boyu devam eden eğitimlerin ardından Başkan Yaşar katılımcılara sertifikalarını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA