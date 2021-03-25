Belediyeler Birliği'nden Bandırma Belediyesi'ne hibe kepçe

Türkiye Belediyeler Birliği Balıkesir'in Bandırma ilçe Belediyesi'ne çok amaçlı kepçe hibesinde bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği üyesi olan Bandırma Belediyesi'ne kepçe hibe etti. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Bandırma Belediyesine hibe edilen çok amaçlı kepçeyi Belediye şantiyesinde inceledi.

İncelemeler sırasında konu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun: "Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Belediyemize bir adet kepçe hibe edildi. Bu girişimde emeği geçen Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorunlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Başkanımıza ve Belediyeler Birliği Birlik Encümen Üyesi Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e çok teşekkür ediyorum. Kentimize daha iyi hizmet edebilmek adına İş Makinesi filomuzu geliştirmek için her türlü girişimde bulunuyoruz. Bu girişimlerimizin sonuç vermesi bizleri mutlu ediyor. İş makinemiz Bandırmamıza hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı