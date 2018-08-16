Belediyeler, Bayram Öncesi Yaşlı ve Çocukları Sevindirdi

MARDİN/ İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Şırnak Belediyesi Kurban Bayramı öncesi yaşlı ve çocukları sevindirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği 27 sosyal projeyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Mardinmasa ekipleri Kurban Bayramı öncesi yaşlı ve çocukları ziyaret ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, sosyal sorumluluk çalışmalarını önemsediklerini belirtti.

Vatandaşların mutluluğu için görev yaptıklarına dikkat çeken Yaman, "Belediyemiz kentimizin yeniden inşasında tüm ekipleriyle beraber çalışmaktadır. Alt yapıdan üst yapıya kadar yaptığımız hizmet hamlesi ile ilimizde her gün farklı bir güzellik yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra sosyal sorumluluklarımızla da örnek şehirler arasına girdik." dedi.



Mardinmasa birimleriyle çalmadık kapı bırakmadıklarını aktaran Yaman, Kurban Bayramı öncesi yaşlı ve çocukları ziyaret ederek mutluluklarına ortak olduklarını dile getirdi.

Yapılan çalışmanın Mardinli vatandaşlar tarafından da beğeni kazandığını anlatan Yaman, şöyle devam etti:

"Bayramlar özellikle çocuklarımız ve yaşlı vatandaşlarımız için daha fazla anlam ifade etmektedir. Biz de bu noktada bayram öncesi bu düşünceden hareketle çalışma gerçekleştirdik. Tüm ilçelerimizde yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Bunun yanında çocuklarımızın hediyelerimizle daha mutlu olmasını sağladık. Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla örnek olmaya devam edeceğiz."



Şırnak

Şırnak Belediyesi de Kurban Bayramı öncesi daha önce tespit edilen bin 800 çocuğa giyim yardımında bulundu.



Belediye ekipleri tarafından hazırlanan paketler, ihtiyaç sahibi çocukların adreslerine teslim edildi.



Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce tespit edilen ihtiyaç sahibi bin 800 çocuğa giyim yardımında bulunduklarını belirten Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Kurban Bayramı öncesi çocukları sevindirmek istediklerini söyledi.



Bayramlarda özellikle yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak istediklerini ifade eden Bedirhanoğlu, şöyle konuştu:

"Ekiplerimizin tespit ettiği bugünkü rakamla bin 800 kişiye kıyafet yardımında bulunduk. Son 3 gün içinde bu rakam 2 bini aşacaktır. Onların yüzündeki gülümseme ve sevinç bizim için çok değerli. Bu kapsamda her zaman ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."