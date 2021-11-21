Belediyeler Arası Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası sona erdi

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu anısına 3'üncüsü düzenlenen halter şampiyonası tamamlandı.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde Belediye Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Belediyeler Arası Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası'na çeşitli illerden 14 belediye bünyesindeki 129 sporcu katıldı.

Hafta sonu yapılan müsabakaların ardından kızlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev sahipliğinden dolayı Kahramankazan Belediyesine teşekkür ederek, halter sporuna katkılarından federasyon olarak memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ünlü, "Kahramankazan Belediyemizin bu yapmış olduğu çalışma sadece halterde değil, diğer branşlarda da çok katkıları var. Ümit ediyorum ki diğer belediyelerimize de örnek teşkil eder ve Türk sporuna katkıları daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar." diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da gençlerin, çalışmaları halinde büyük başarılar elde edebileceğini vurguladı.???????