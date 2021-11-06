Belediyeler Arası Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek - Haberler Spor
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Belediyeler Arası Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Belediyeler Arası Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek

Belediyeler Arası Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası, başkentte düzenlenecek.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Belediyeler Arası Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası, başkentte düzenlenecek.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 18-21 Kasım tarihlerinde Kahramankazan Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Organizasyona katılmak isteyen belediyelerin 10 Kasım'a kadar kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekiyor.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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