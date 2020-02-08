Belediyeden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış (2)
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Belediyeden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış (2)

DENİZLİ'DE YAKALANDIYalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediyeden yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan muhasebe çalışanı R.E.'yi yakalamak için yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin gidebileceği yerleri mercek altına aldı.

08.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:30
Belediyeden zimmetine para geçiren muhasebeci 1 milyon TL değerinde villa almış (2)

'DE YAKALANDI

İl ekipleri, belediyeden yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan muhasebe çalışanı R.E.'yi yakalamak için yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin gidebileceği yerleri mercek altına aldı. Yapılan araştırmada R.E.'nin, 'de bir otele rezervasyon yaptırdığı tespit edildi. Kentteki 2 otelde kaldığı saptanan R.E., yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri, R.E.'yi Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne getirmek üzere yola çıktı.Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/YALOVA,


Kaynak: DHA
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