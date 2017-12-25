Belediyeden Yeni Malatya Stadı'na 9,4 Milyon Lira Yatırım

Malatya Büyükşehir Belediyesinin, Yeni Malatya Stadı'nın eksikliklerinin tamamlanması için 9 milyon 440 bin liralık yatırım yaptığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan Yeni Malatya Stadyumu, eksikliklerin giderilmesi için 1 yıllığına Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.



Stadın devir işlemlerinin tamamlanmasıyla Büyükşehir Belediyesi, 9 milyon 440 bin lira tutarında yatırımla stattaki eksiklikleri gidererek, sezon başında Türkiye Futbol Federasyonunun "maç oynanamaz"' raporu verdiği 27 bin 44 kişi kapasiteli yeni stadyumu, futbolun ve futbolseverlerin hizmetine sundu.



"Evkur Yeni Malatyaspor ortak paydamız"



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, amatör spor kulüplerinin yanı sıra profesyonel spora da destekler verdiklerini belirtti.



Bu noktada Evkur Yeni Malatyasporun, Malatyalıların ortak paydası olduğunu ve Süper Lig'de kalıcı olması için Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:



"Malatyalılara armağan ettiğimiz Malatya Belediyespor, bugün Süper Lig'de ilimizi başarıyla temsil ediyor. Süper Lig'e çıkmasının ilk yılı olmasına rağmen, kendine orta sıralarda yer bulan göz bebeğimiz Evkur Yeni Malatyaspor, herkesin desteğiyle ligde kalıcı olacak ve Malatya'mızı başarıyla temsil edecek. 2. ve 1. Lig'de verdiğimiz destek, Süper Lig'de de sürecek. Yeni stadyumdaki eksiklikleri gidererek, stadı hizmete açmamız, takımda ve taraftarda ayrı bir heyecan yarattı. Seyirci sayımız her geçen gün artıyor. İçeride ve dışarıda önemli maçlar kazanıyoruz."