Belediyeden Yeni İş Kapısı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hazırladığı projelerle yeni iş kapısı açacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni dönemde hayata geçirilecek lojistik merkezi projesiyle, Gaziantep ve bölgesinde sanayi-ticaret sektörlerinin her türlü taşıma ve nakliye faaliyetleri bir merkezde toplanacak.

Aynı zamanda gümrük hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kentin kuzeyinde yaklaşık 300 hektar alanda nazım imar planı ve uygulama imar planı onaylandı. Bu merkezle binlerce insana iş kapısı açılacak.

Meslek gruplarını şehir dışına taşımak amacıyla hazırlanan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM), çok sayıda işsizi nefeslendirecek.

Konum itibarıyla kent merkezinde kalan meslek gruplarının, şehir dışına ve otoyol kenarına taşınması üzere imar planları onaylandı, yol açma çalışmalarına başlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezinde, ayakkabıcılara 800 bin metrekare, tır, dorse imalatçılarına 390 bin metrekare, fıstıkçılara 395 bin metrekare, gıda toptancılarına 243 bin metrekare ve nakliyatçılara 243 bin metrekare alan ayrıldı.

Kaynak: AA