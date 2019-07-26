Belediyeden yeni bir "Bankam Atık" şubesi daha

Gaziantep'te "Çöpünü getir altını al" sloganıyla proje geliştiren merkez Şahinbey Belediyesi, çöpünü ayrıştırıp getiren vatandaşlara topladıkları puan karşılığı altın verdiği "Bankam Atık" şubelerine bir yenisini ekledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşümde çok önemli yol kat eden Şahinbey Belediyesi, 2. Bankam Atık Şubesi'ni 23 Nisan Mahallesi'ne açtı.

Karataş Mahallesi'nden sonra 23 Nisan Mahallesi şubesini de hizmete alan belediyenin Bankam Atık Şubesi'ne, atıklarını plastik, kağıt ve cam şeklinde ayırıp getiren vatandaşlar, hem geri dönüşüme katkı sunuyor hem de kendilerine Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan Bankam Atık Kartlarına yüklenen puanlarla gram, çeyrek ve tam altın alarak ekonomik kazanç sağlıyor.

Şahinbeyli vatandaşlar, ev ve işyerlerindeki atıkları kendilerine belediye tarafından dağıtılan atık poşetlerinde biriktirip Bankam Atık Şubesine ulaştırıyor.

Bankam Atık Şubesindeki görevliler, getirilen atıkları tek tek tartarak vatandaşa belediyenin önceden dağıttığı Bankam Atık Kartlarına puan yüklenmesini sağlıyor.

Bankam Atık Kartı sahibi vatandaşlar, bu yüklenen puanların 50 olmasıyla gram altın, 75 puana ulaştığında çeyrek, 140 puanda ise yarım altın almaya hak kazanıyor.

Öte yandan Şahinbey Belediyesinin Bankam Atık Şubesi sayesinde şimdiye kadar 78 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı.

Belediye, ilçe genelindeki tüm mahallelerde bilgilendirme çalışmaları yaparken, belirlenen günlerde dağıtılan poşetler tekrar toplanıyor.

Kaynak: AA