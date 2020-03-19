Belediyeden yaşlı, engelli ve kronik hastalar için alışveriş hizmeti Yozgat ve Nevşehir belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik hastalara yönelik alışveriş hizmeti sunuyor.

Yozgat ve Nevşehir belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik hastalara yönelik alışveriş hizmeti sunuyor.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak koronavirüse karşı tedbirlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Kamu kurumları ve toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması yaptıklarını aktaran Köse, evlerinden çıkamayan engelli, hasta ve yaşlılar ile 60 yaş üzerindeki vatandaşlara alışveriş hizmeti sunulacağını belirtti.

Köse, açıklamasında şu bilgileri verdi:

"60 yaş üzeri hemşehrilerimizin sokağa çıkmasının salgın döneminde riskli olması dolayısıyla önlem olarak alışverişlerini belediye olarak biz yapıp evlerine kadar teslim edeceğiz. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşımız 0354 666 66 66 numaralı çağrı merkezimizi aradığında hemşehrilerimizin temel gıda ihtiyaçlarının listesini ve tutanakla ücretini almak için resmi zabıtamız eşliğinde ekiplerimiz vatandaşlarımızın evlerine gidecek. Alışveriş yapıldıktan sonra fiş ve alışveriş poşetlerini tutanakla hemşehrilerimize teslim edeceğiz."

Kaynak: AA