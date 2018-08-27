Belediyeden "Yaşam Parkuru" Projesi

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Yaşam Parkuru Projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Tok, Derecebahçe Mahallesi'ndeki süren inşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Tok, mahallede yapımına devam edilen Yaşam Parkuru Projesi'nin tamamlanmasının heyecanla beklendiğini ifade etti.

Tok, çalışmaların biran önce tamamlanması için bayram tatili boyunca ara verilmediğini belirterek, "Derebahçe Mahallemizde yapımına başladığımız ve tatil boyunca ara vermeden devam ettiğimiz Yaşam Parkuru Projemiz daha şimdiden ilgi odağı olmuş durumda. Sadece bu mahallemizin değil, İlkadım ve Samsun'un çehresini değiştirecek Yaşam Parkuru Projemiz ile vatandaşlarımızın sağlıklarına sağlık katacakları ve bedenlerinin yanı sıra ruhlarını da dinlendirebilecekleri eşsiz bir hizmete imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mert Irmağı kenarında 20 dönümlük alana inşa edilecek projede 2 kilometre bisiklet yolu ve kauçuk kaplama koşu yolunun yanı sıra 200 metrekare oyun ve fitness alanı, 3 farklı noktada ahşaptan özel tasarlanmış büfe, 2 engelli araç şarj istasyonu gibi hizmetler yer alacak.