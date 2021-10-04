Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba desteği - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Altın Kanca Amatör Olta Balıkçıları Turnuvası'na katılan balıkçılara, çorba desteği verildiği bildirildi.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince, Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Altın Kanca Amatör Olta Balıkçıları Turnuvası'na katılan balıkçılara, çorba desteği verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Davultepe sahilinde yapılan yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından 164 yarışmacı katıldı. Turnuva öncesi kura çekilerek, 2'şer kişilik gruplardan oluşan 82 takım belirlendi. Yarışmacılar, alandaki aktivitelerin ardından saat 18.00'de denize ilk oltayı attı.

'1 ekmek 1 çorba' aracı Amatör Olta Balıkçıları Turnuvası'ndaydı

Birincinin tekne ödülüne sahip olacağı ve 30 hakemin görev aldığı yarışma gece yarısı da devam etti. Sabah saat 06.00'da son bulan ve yaklaşık 12 saat aralıksız devam eden turnuvanın katılımcıları ve izleyicileri için Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin '1 ekmek 1 çorba' aracı da alandaki yerini aldı. Büyükşehir personeli tarafından gece yarısından sabah saatlerine kadar alandakilere çorba ve ekmek ikram edildi.

"Bu turnuvayı Avrupa ligine çevirmeye çalışacağız"

Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Talha Koç, Akdeniz'de geleneksel hale getirdikleri turnuvayla ilgili şunları söyledi: "Bu turnuvanın amacı balık popülasyonu hakkında bilgiler verebilmek ve spor dalı olduğunu herkese gösterebilmek. 4 yıldır büyük şeyler yaptığımıza, bir adım ileri gittiğimize kanaat getirdik. Sağ olsun burada yerel desteklerimiz de ön planda. İnşallah hep birlikte bu tür turnuvaları daha üst sıralara taşıyacağız ve bunu Avrupa ligine çevirmeye çalışacağız. Nasip olursa Mersin için böyle bir projemiz var."

"Akşam yemeğimizi aldık, sıcak çorbamızı aldık, yarışmaya devam"

Adana Sportif Balıkçılar Grubu Başkanı Gürhan Yazıcıoğlu, Adana'daki Karataş sahilinin kendilerine uzak olduğunu, gölde balık tutabildiklerini ancak Mersin'in bu anlamda kendilerine güzel bir alternatif sunduğunu belirtti. Grup olarak Mersin'deki turnuvada yer aldıklarını kaydeden Yazıcıoğlu, "Mersin'deki bu organizasyona dostlarımızı yalnız bırakmamak için geldik. Güzel bir organizasyon. Teşekkür ederiz Büyükşehir Belediyesine, ellerine sağlık" dedi. - MERSİN

Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba desteği

Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba desteği

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Son dakika haberleri: Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.

Son dakika haberleri: Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Salih Uçan Mehmet Topal Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Neşet Ertaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Belediyeden yarışmaya katılan balıkçılara çorba desteği - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 11:01:43. #1.17#