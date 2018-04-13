Belediyeden Vatandaşlara Çorba İkramı

Sivas Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla Kent Meydanı'nda vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Kandiller ve özel günlerde Sivas Belediyesi'nin bir geleneği olan çorba ikramı, Miraç Kandil dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda ikram çeşmesi ile gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar ile okula giden öğrencilere ikram edilen çorba ilgi gördü. Vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdiler. - SİVAS