Belediyeden vatandaşa can suyu
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Belediyeden vatandaşa can suyu

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT - Haberler | Yerel

- Belediyeden vatandaşa can suyu Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 10 Bin vatandaşa 500 TL nakit yardımda bulunacaklarını söyledi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 10 Bin vatandaşa 500 TL nakit yardımda bulunacaklarını söyledi.

- Belediyeden vatandaşa can suyu

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 10 Bin vatandaşa 500 TL nakit yardımda bulunacaklarını söyledi

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 10 Bin vatandaşa 500 TL nakit yardımda bulunacaklarını söyledi.

Sivas Belediyesi, Covid-19'un etkisini hissettirdiği Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği, ailelere temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırıyor. Sivas Belediyesi'ne Ramazan kolisi için başvuran ve yardıma ihtiyacı olduğu anlaşılan ailelerin gıda kolileri ekipler tarafından evlerine bırakılıyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ihtiyaç sahibi 10 Bin vatandaşa 500 TL nakit yardımda bulunacaklarını söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 10 Bin aileye nakit yardımda bulunacaklarını belirterek, "Sivas Belediyesi olarak yılın12 ayında şehrimizde sosyal devlet gereği ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımıza ulaşmak adına Hayat Ağacı Derneği bünyesinde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Ramazan ayında ve son 2 yılda pandemi nedeniyle bu çalışmalarımızı daha da genişleterek kapsamlı hale getirmeye gayret gösterdik. Bugüne kadar bize gıda yardımı için müracaat eden yaklaşık 5 bin tane hemşerimiz var. Şuana kadar büyük bir kısmının incelemelerini yaptık teslim ettik İnşallah kalan kısmında önümüzdeki süreçte teslim edeceğiz. Geçen yılın sonunda yakacak yardımı adı altında yaklaşık 8 bin vatandaşımıza 500 TL nakit yardımda bulunduk. Ramazan ayı birlik beraberlik paylaşma ayıdır. Ramazan ayında da pandeminin etkilerini en aza indirmek adına sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin gereği olarak 10 bin hemşerimize aylık 500 TL nakit yardımda bulunmak üzere bir çalışma yaptık. Pandemi nedeniyle müracaatları dijital ortamda aldık. Yapılan müracaatlar içerisindeki değerlendirmelerimizi yaptık 5 bin 500 ailemize bayram öncesi ödemelerini yapacağız, diğer ailelere bazı teknik aksaklıklardan dolayı bayram sonrasına kalma ihtimali var ama neticede 10 bin ailemize nakit yardımda bulunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Belediyeden vatandaşa can suyu
Belediyeden vatandaşa can suyu
Belediyeden vatandaşa can suyu
Belediyeden vatandaşa can suyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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