Belediyeden üniversite öğrencilerine sıcak çorba
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Belediyeden üniversite öğrencilerine sıcak çorba

Menteşe Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda her sabah sıcak çorba dağıtımı yapıyor.

08.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:28
Belediyeden üniversite öğrencilerine sıcak çorba

Belediyesi, Meslek Yüksekokulu'nda her sabah sıcak çorba dağıtımı yapıyor.

Belediye Başkanı Bahattin , gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın her eğitim öğretim yılında yapıldığını söyledi.

AŞ evinde özenle ve titizlikle hazırlanan çorbaları ikram araçlarıyla Muğla Meslek Yüksekokuluna ulaştırdıklarını belirten Gümüş, oradan da öğrencilere servis ettiklerini kaydetti.

Tarhana, domates, mercimek gibi her gün farklı çorbalar ikram ettiklerini vurgulayan Gümüş, "Uygulamamızdan öğrencilerimiz de çok memnun. Belediyeye gelip teşekkür eden öğrenci kardeşlerimiz var. Çünkü biz onlara öğrenci değil birer hemşehrimiz, kardeşimiz gözüyle bakıyoruz. Onlar anne babalarının bizlere emaneti. Bizler için sıcak bir çorba, sıcak bir gülümse demek." dedi.

Belediye olarak sadece yol yapan, alt yapı hizmeti veren bir kurum olmadıklarını anlatan Gümüş, aynı zamanda sosyal projelerle insana dokunan hizmetler ürettiklerini dile getirdi.

Öğrenciler de emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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