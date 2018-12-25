Belediyeden Üniversite Öğrencilerine Gezi Programı

Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkale Üniversitesi işbirliği ile öğrencilerin Kırıkkale'yi tanıması için hazırlanan "Kırıkkaleyi Tanımayan Öğrenci Kalmayacak" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik Kırıkkale Belediyesi tarafından gezi programı düzenlendi.

Rehber eşliğinde yapılan programda, öğrenciler Tarihi Kırıkkale Evleri, Şehir Parkı, Sevgi Yolu ve Cumhuriyet Meydanı, Kültür ve Celal Bayar Parklarını gezerek yerler hakkında bilgi aldı.

Sezon sonuna kadar yaklaşık 7 bin öğrencinin şehrin tanıtımı amaçlı gezi programına katılması planlanırken, hazırlanan proje ile üniversitenin şehre katkısının artması da amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaptığı açıklamada, projenin öğrencileri şehir merkezine çekmek için son derece önemli oluğunu belirterek, proje kapsamında öğrencilerin şehri gezeceğini söyledi.

Bu proje ile üniversitede öğrenim gören öğrencilerin Kırıkkale'yi tanımasını sağlayacaklarını ifade eden Saygılı, böylece öğrencilerin şehir merkezinde hoş vakit geçirebilecekleri alanların yerinin belirlenmesinin sağlanmış olacağını kaydetti.

Kaynak: AA