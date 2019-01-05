Belediyeden Ücretsiz Sinema Etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara sinemayı sevdirmek ve yetişkinlere daha fazla kültürel alan oluşturmak amacıyla başlattığı ücretsiz sinema günleri devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonu'nda ücretsiz sinema günleri etkinlikleri kapsamında gösterime giren filmlerde bu ay çocuklar için animasyon türünde "Prenses ve Ejderha" ile "Sihirbazın Balonları", yetişkinler için de "Son Oyun" adlı filmler gösterilecek.

Ocak ayı sinema programı, 27 Ocak'ta çocuklar ve yetişkinlere yönelik gösterilecek filmlerle sona erecek.

Kaynak: AA