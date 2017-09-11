Belediyeden Turgutlulu Girişimcilere Fırsat

İşsizlik sorununa çözüm üretmek ve aile ekonomisine katkı sağlamak adına çalışmalar yürüten Turgutlu Belediyesi, KOSGEB işbirliği ile 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni başlattı. Kendi işinin patronu olmak isteyenlerinTurgutlu Belediyesi'ne başvurarak kayıt yaptırabileceğini duyuran Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, sertifika alma yeterliliği gösterenlerin işyeri açmak için KOSGEB'ten faizsiz kredi almaya hak kazanacağını belirtti.



Konuya dair açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, KOSGEB ile gerçekleştirecekleri 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' ile Turgutlu'daki hedeflerinin her geçen gün artan işsizlik sorununa çözüm üretmek, kendi işini kurmak isteyen Turgutlululara maddi destek vermek ve kent ekonomisine doğrudan katkı sağlamak olduğunu belirterek, "İşsizlik gerek ilçemiz gerekse ülkemiz adına önemli bir sorun olmakla beraber, bizler de bu sorunu çözebilecek istihdama yönelik projelere öncelik veriyoruz. Kurumumuz olarak girişimcilere yeni pencereler açmak ve kendi işlerini kurma fırsatı tanımak, desteklemek adına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Turgutlu Belediyesi olarak imzaladığımız protokolle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni başlatmış bulunuyoruz. Belediyemiz Meclis Salonunda eğitmen eşliğinde başlayacak 4'er günlük kursların ilki 25 Eylül tarihinde, ikincisi 2 Ekim tarihinde ve üçüncüsü de 17 Ekim tarihlerinde olmak üzere 3 etap şeklinde gerçekleştirilecektir" dedi.



Söz konusu girişimcilik kurslarının gerçekleştirilmesi ve belgelerin verilmesinin temelinde vatandaşların iş sahibi, AŞ sahibi olmaları ve Turgutlu ekonomisine, ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak olduğunun altını çizen Başkan Şirin, "Girişimcilik ruhuna sahip gençlerimizin, ev hanımlarımızın, engelli kardeşlerimizin ve pek çok farklı ancak başarıyı öngören niteliğe sahip vatandaşlarımızın KOSGEB tarafından sunulan teşviklerden yararlanmalarını istiyoruz. Girişimcilerimizin hayallerini kurdukları işi gerçekleştirmek adına bu önemli fırsatı değerlendirmelerini, eğitimleri de başlarıyla tamamlamalarını diliyorum" dedi.



Başvuru yapmak isteyenlerin 313 27 27 (dahili 1415) numaralı Turgutlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nü arayarak ya da bizzat başvurarak bilgi alabilecekleri bildirildi. - MANİSA