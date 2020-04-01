Belediyeden trafikte "koronavirüs" farkındalığı Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri ve virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sinyalizasyon ışıklarında yeni bir uygulama başlattı.

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri ve virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sinyalizasyon ışıklarında yeni bir uygulama başlattı. Trafik ışıklarında bekleyen sürücüleri evlerine gitmeye ve evde kalmaya teşvik edici bu uygulama vatandaşlardan tam not aldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili yöntemin kişisel bakıma dikkat edip Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 kurala uymak olduğunu söyleyen ve dışarı evden dışarı çıkmamak olduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sinyalisazyon ışıklarına yaptıkları uygulamaların insanların kendi sağlıklıları için evde kalmalarını teşvik amaçlı olduğunu vurguladı.

Başkan Aşgın, "Hemşehrilerimiz kendi sağlıkları ve sevdiklerinin sağlıkları için evlerinde kalsınlar ve gerekmedikçe lütfen dışarı çıkmasınlar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bunlardan biri de trafikteki vatandaşlarımızın odak noktalarından olan trafik ışıkları. Yeşil ışığın üzerine eve git, kırmızı ışığın üzerine ise evde kal yazarak trafikte seyreden hemşehrilerimize yönelik bir farkındalık çalışması başlattı." dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA