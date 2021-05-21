Belediyeden toprak kayması yaşanan alan hakkında açıklama

Bilecik Belediyesine bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, dün boş bir alanda inşaat temeli için yapılan kazı çalışması sonrası 2 katlı yan evin temelinde toprak kayması yaşanması hakkında bir açıklama yaparak, "Gerekli önlemler alınarak bir destek duvarı yapılması sağlandı.

Bilecik Belediyesine bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, dün boş bir alanda inşaat temeli için yapılan kazı çalışması sonrası 2 katlı yan evin temelinde toprak kayması yaşanması hakkında bir açıklama yaparak, "Gerekli önlemler alınarak bir destek duvarı yapılması sağlandı. Böylece olası bir tehlikenin önüne geçilmiş oldu" denildi.

Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi üzerinde boş bir alanda inşaat temeli için yapılan kazı çalışması sonrası yan evin temelinde toprak kayması meydana gelmişti. Konu hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan kamuoyunu bilgilendirme açıklamasında konu hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Gazipaşa Mahallesi, Dedeoğlu Caddesi üzerinde No 24'te yer alan ruhsatlı alan üzerinde yapılan temel kazma çalışması sırasında yan binanın zemine basan duvarında çökme gerçekleşti. Gece saatlerinde meydana gelen olaya anında müdahale eden Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerini bilgilendirdi. Gerekli önlemler alınarak bir destek duvarı yapılması sağlandı. Böylece olası bir tehlikenin önüne geçilmiş oldu. Söz konusu inşaat alanında gerekli çalışmalar gece saatlerine başlatılarak, yeni istinat duvarı kalıbı hazırlandı ve bir beton duvarla tahkim edildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak, çalışmanın bulunduğu alanı sürekli takip altında tutarak olası bir tehlikenin oluşmasına engel olduk. Çökme ya da devamında yapılan inşaat sırasında herhangi bir yaralanma olmadı." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı