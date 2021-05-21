Belediyeden toprak kayması yaşanan alan hakkında açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Belediyeden toprak kayması yaşanan alan hakkında açıklama

Belediyeden toprak kayması yaşanan alan hakkında açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik Belediyesine bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, dün boş bir alanda inşaat temeli için yapılan kazı çalışması sonrası 2 katlı yan evin temelinde toprak kayması yaşanması hakkında bir açıklama yaparak, "Gerekli önlemler alınarak bir destek duvarı yapılması sağlandı.

Bilecik Belediyesine bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, dün boş bir alanda inşaat temeli için yapılan kazı çalışması sonrası 2 katlı yan evin temelinde toprak kayması yaşanması hakkında bir açıklama yaparak, "Gerekli önlemler alınarak bir destek duvarı yapılması sağlandı. Böylece olası bir tehlikenin önüne geçilmiş oldu" denildi.

Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi üzerinde boş bir alanda inşaat temeli için yapılan kazı çalışması sonrası yan evin temelinde toprak kayması meydana gelmişti. Konu hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan kamuoyunu bilgilendirme açıklamasında konu hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Gazipaşa Mahallesi, Dedeoğlu Caddesi üzerinde No 24'te yer alan ruhsatlı alan üzerinde yapılan temel kazma çalışması sırasında yan binanın zemine basan duvarında çökme gerçekleşti. Gece saatlerinde meydana gelen olaya anında müdahale eden Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerini bilgilendirdi. Gerekli önlemler alınarak bir destek duvarı yapılması sağlandı. Böylece olası bir tehlikenin önüne geçilmiş oldu. Söz konusu inşaat alanında gerekli çalışmalar gece saatlerine başlatılarak, yeni istinat duvarı kalıbı hazırlandı ve bir beton duvarla tahkim edildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak, çalışmanın bulunduğu alanı sürekli takip altında tutarak olası bir tehlikenin oluşmasına engel olduk. Çökme ya da devamında yapılan inşaat sırasında herhangi bir yaralanma olmadı." - BİLECİK

Belediyeden toprak kayması yaşanan alan hakkında açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Engin Akyürek Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belediyeden toprak kayması yaşanan alan hakkında açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 13:04:04. #1.13#

title