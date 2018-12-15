Belediyeden Taziye Evine Destek

Batman Belediyesi'nin destekleriyle oluşturulan taziye evi törenle hizmete açıldı.

Gültepe Mahallesi'nde belediyenin desteğiyle hayırsever iş adamları tarafından yapılan H. Adile Kubba Taziye Evi tamamlandı.

Törenle açılışı yapılan, 9 dönüm arazi üzerine kurulu ve 840 metrekare kapalı alana sahip taziye evinde 50 araçlık otopark bulunuyor.

Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, taziye evinin yapımına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Şahin, şöyle devem etti:

"Bu tür hayır eserlerinin artması yönünde bu bir milat olur. Sadece taziye evleri değil camiler, okullar, sağlık kuruluşları gibi bir çok eserlerde hayırseverlerimizin dokunuşuna ihtiyacımız vardır."

Batman Belediyesi Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy da, çok güzel, anlamlı ve huzur verici bir iş yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yatırımlarından dolayı iş adamlarına teşekkür etti.

Törenin ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.