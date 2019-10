Belediyeden spora 1 milyon 200 bin liralık destek - DİYARBAKIR

31.10.2019 20:45

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ilde faaliyet yürüten amatör spor kulüplerine 1 milyon 200 bin liralık nakdi destek sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesince amatör spor kulüplerine sağlanan destekle ilgili düzenlenen programda konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, belediye olarak il genelindeki amatör sporun tüm branşlarında 207 kulübe, 82 bini aşkın sporcuya böyle büyük bir yardımı yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Güzeloğlu, gençleri desteklemenin kendileri için temel bir vazife olduğuna işaret ederek "Geleceğe yürürken Diyarbakır'da ve Türkiye'de her alanda ihanetin karşısında duran, devletin bekası, milli birlik ve beraberliğe katkı koyan bir ruhu temsil etmektesiniz. Gençlik olarak sizlerin bu ihanetler karşısındaki bu dik duruşu her alanda bütün terör örgütlerine ve onların uzantılarına karşı asil duruşu her türlü takdirin üzerinde. Ben bu duruşunuzdan dolayı sevgili gençler sizleri tebrik ediyor ve sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Diyarbakır'ın gücünü, birikimini ve zenginliğini sportif alanda başarıya dönüştürmek ve her alanda ismini zirveye taşımak zorunda olduklarını dile getiren Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da göreve başladığımız ilk günden itibaren çok yoğun bir çaba sergiledik. 2,5 yılı aşkın sürede çok büyük kazanımlar elde ettik. Okul spor kulüplerinde bugün itibarıyla öğrenci ve sporcu sayımız görevi devraldığımız 2017 yılı itibarıyla 17 bin sporcu iken bugün 35 bin 876 sayısına ulaştı. Bu büyük bir başarı. Öte yandan 49 bin 799 olan lisanslı sporcu sayımız, 82 bin 459'a ulaştı. Yüzde 100'lük bir artışı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

"Diyarbakır bir 'spor kenti' olmalı." diyen Güzeloğlu, Diyarbakır'daki tüm vatandaşların sporun bir alanı ile buluşması, "spor kenti Diyarbakır imajı" ve kimliğinin güçlü kılınması gerektiğini söyledi.

Kentte 2017'de 137 olan kulüp sayısının bugün 232'ye yükseldiğini anlatan Güzeloğlu, "Kulüp sayısının artması, özellikle her kulübümüzün olimpik branşların hepsinde faaliyet göstermesi temel hedefimizdir." ifadesini kullandı.

"Bugün kaynaklar milletin emrinde"

Belediyenin Diyarbakır'ın bütün insanlarına her alanda ve her konuda hizmet borçlu olduğuna dikkati çeken Güzeloğlu, "Milletin kaynakları, millet için harcanmak ve millete aktarılmak zorundadır. Tek bir kuruşun bile milletin hizmeti dışında kullanılması, bir büyük vebal bir büyük sorumluluktur. Millete, milletin geleceğine, refaha, kalkınmaya dönük kaynaklar, terör örgütlerine ve iş birlikçilerine aktarıldı. Bugün artık bu bitti, kaynaklar milletin emrinde, Diyarbakır'ın hizmetinde. Sporda da olduğu gibi." dedi.

Diyarbakır'da, sporu her alanda zirveye taşımak için temel hedefleri gündemlerine ve programlarına aldıklarını aktaran Güzeloğlu, okul spor kulüplerinden başlayarak amatör spor kulüplerine, lisans ücretlerinden, katılacakları müsabakalara gidecekleri araç teminine ve moral desteğine kadar her konuda ve her an sporun, sporcunun yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Dayan da amatör spor kulüplerinin gençleri ve çocukları koruyan sosyal kurumlar olduğunu, bu kulüplerin yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Kendilerine sunulan desteğin kulüpler için can suyu olduğunu vurgulayan Dayan, "Sporcularımız artık büyük bir umutla lige başlayacak, hem ilimiz hem de ülkemiz için çaba harcayacaklar. Bu desteklerin devamını dilerim." şeklinde konuştu.

Dayan, tüm spor camiası adına desteklerden dolayı teşekkür etti.

Vali Güzeloğlu, 1 milyon 200 bin liralık temsili çeki Dayan'a sundu.

Programa, kamu kurumları ile spor kulüp temsilcileri ve sporcular katıldı.

