Belediyeden Soğuk İçecek İkramı
ADANA'nın merkez Yüreğir Belediyesi, sıcak hava nedeniyle bunalanlara soğuk içecek ikramında bulundu.
ADANA'nın merkez Yüreğir Belediyesi, sıcak hava nedeniyle bunalanlara soğuk içecek ikramında bulundu.
Yüreğir Belediyesi aşırı sıcaklardan bunalanlar için Taşköprü'ye ve Sarıçam Mahallesi'ne 2 seyyar soğuk içecek araçları yerleştirdi. Vişne, limon ve portakal aromalı soğuk içecek ikramı büyük ilgi gördü. Belediye yetkilileri sıcakların havaların devam etmesi durumunda soğuk içecek ikramını sürdüreceklerini söyledi. - Adana