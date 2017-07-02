Belediyeden Soğuk İçecek İkramı

ADANA'nın merkez Yüreğir Belediyesi, sıcak hava nedeniyle bunalanlara soğuk içecek ikramında bulundu.



Yüreğir Belediyesi aşırı sıcaklardan bunalanlar için Taşköprü'ye ve Sarıçam Mahallesi'ne 2 seyyar soğuk içecek araçları yerleştirdi. Vişne, limon ve portakal aromalı soğuk içecek ikramı büyük ilgi gördü. Belediye yetkilileri sıcakların havaların devam etmesi durumunda soğuk içecek ikramını sürdüreceklerini söyledi. - Adana