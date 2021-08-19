Belediyeden sel felaketi kampanyasına 1 milyon bağış
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Belediyeden sel felaketi kampanyasına 1 milyon bağış

Belediyeden sel felaketi kampanyasına 1 milyon bağış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu için düzenlenen yardım kampanyasına 1 milyon TL bağış yaptı.

Adıyaman Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu için düzenlenen yardım kampanyasına 1 milyon TL bağış yaptı.

Adıyaman Belediyesi de, Kastamonu için başlatılan yardım kampanyasına destek veren belediyeler arasında yer aldı. Felaketin yaşandığı ilk saatlerden itibaren bölge halkına destek olmak için sel bölgesine araç ve personel gönderen Adıyaman Belediyesi, şimdi de Kastamonu'da yaraların sarılması için başlatılan yardım kampanyasına 1 milyon TL bağışta bulundu. Konu ile ilgili kısa bir bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı, ailelerine de sabır dileyerek, "Oldukça zor günler geçiren Kastamonu, Karabük, Sinop başta olmak üzere tüm Karadeniz bölgesindeki halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sel felaketinin yaşandığı ilk saatlerde bölgeye kombine kanal açma makinası, su tankeri ve personelimizi göndererek, yaraya bir nebze olsun merhem olmaya çalıştık. Devletimizin büyük gayretiyle felaketin izleri çabucak silinmeye çalışılsa da, dayanışma ruhunu en üst seviyede tutarak buradaki halkımızın yanında olduğumuzu göstermek için şimdi de, Kastamonu için düzenlenen yardım kampanyasına Adıyaman Belediyesi olarak 1 milyon TL bağışta bulunduk. İnşallah bu desteğimiz oradaki kardeşlerimizin yaralarının sarılmasına az da olsa katkı sağlar. Allah'ın izniyle bu zor zamanlarda hep birlikte çıkacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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