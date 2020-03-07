Belediyeden Şehit Recep Öncebe Camisi'ne çevre düzenlemesi

07.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:14

Araban Belediyesi, hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan Şehit Recep Öncebe Camisi'nin avlusunda çevre düzenlemesi başlattı.

Emirhaydar Mahallesi'nde 2017 yılında inşaatına başlanan ve iki ay önce ibadete açılan Şehit Recep Öncebe Camisi'nin avlusunda, Araban Belediyesi Fen İşleri ekiplerince kilitli parke taşı döşemesi ve çevre düzenlemesi yapılıyor.

Emirhaydar Mahallesi Muhtarı Seydi Vakkas Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin aralıksız çalıştığını belirterek, camiyi yaptıran hayırseverlere ve düzenleme için Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA