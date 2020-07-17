Belediyeden Sefa Emre'ye sürpriz doğum günü Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, engelli Sefa Emre'ye Engelliler Sosyal Tesisleri'nde doğum günü sürprizi hazırladı.

Pursaklar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, engelli Sefa Emre'ye Engelliler Sosyal Tesisleri'nde doğum günü sürprizi hazırladı.

Pursaklar'da yaşayan ve polisleri çok sevdiği öğrenilen Sefa Emre'ye Pursaklar Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Engelliler Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen doğum günü kutlamasına Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve polisler katılarak, Sefa Emre'nin mutlu anlarına tanıklık ettiler. Korona virüs tedbirleri kapsamında Sosyal Tesislerin bahçesinde gerçekleştirilen doğum günü sürprizinde polisleri çok seven Sefa Emre, ekip aracıyla gezdirilerek hediyeleri verildi.

Pursaklar Belediyesi ile beraber doğum günü sürprizi gerçekleştirdiklerini dile getiren polis ekipleri, "Emre Sefa'nın yüzündeki tebessümü görmek bizlere gurur verdi" dediler.

"Hayattaki tüm engeller sevgi ve empatiyle aşılabilir"

Her sağlıklı vatandaşın bir engelli adayı olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Sefa Emre kardeşimin doğum gününü çok sevdiğini öğrendiğimiz polis arkadaşlarımızla birlikte Engelliler Sosyal Tesisimizde kutladık. Hayattaki tüm engellerin sevgi ve empatiyle aşılabileceğini düşünüyorum. Birbirimizi sever ve empati kurabilirsek engeller ortadan kalkacaktır. Çünkü biz birlikte yaşamak için asla engel tanımıyoruz. Sefa Emre kardeşime ailesi ile huzurlu bir ömür temenni ediyorum. Nice hayırlı yaşları olsun" dedi.

Başkan Çetin, Engelliler Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlara sevgi ve saygı ile aile sıcaklığı ortamını sağlayan belediye personeline de teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA