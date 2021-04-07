Belediyeden satılık otel
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediyeden satılık otel

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Belediyeden satılık otel

Isparta'da Eğirdir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan oteli satılığa çıkardı.

Isparta'da Eğirdir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan oteli satılığa çıkardı.

Eğirdir Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda otelin muhammen bedelinin 20 milyon 500 bin lira olduğu açıklandı. İhale, 19 Nisan'da Eğirdir Belediye Başkanlığı makamında encümen huzurunda yapılacak.

Satış bedelinin dörtte biri peşin alınacak

İlana göre, ihale üzerinde kalan müşteri, ihalede oluşacak satış bedelini dörtte biri peşin kalan miktar Mayıs ayından başlamak üzere 8 eşit taksitte her ayın sonunda ödeyecek. İhalede oluşacak bedelin dörtte biri ve ihale ile ilgili şartnamede belirtilen diğer giderler (Vergi harç vb ödenmesi gerekenler)en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin ödenecek. - ISPARTA

Belediyeden satılık otel
Belediyeden satılık otel

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Belediyeden satılık otel - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:39:37. #1.16#
title