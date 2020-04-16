Belediyeden sağlık çalışanına şarkılı doğum günü kutlaması
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Kahramanmaraş, Onikişubat, Hakkari, Güncel

Belediyeden sağlık çalışanına şarkılı doğum günü kutlaması

HAKKARİ'de iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan Şevket Gözüdok, Kahramanmaraş'ta sağlıkçı personeli olan eşi Melek Gözüdok ve oğlu Yiğit Aras'ın doğum gününü kutlamak için Onikişubat Belediyesi'nden yardım istedi.

16.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:18
Belediyeden sağlık çalışanına şarkılı doğum günü kutlaması

HAKKARİ'de iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan Şevket Gözüdok, Kahramanmaraş'ta sağlıkçı personeli olan eşi Melek Gözüdok ve oğlu Yiğit Aras'ın doğum gününü kutlamak için Onikişubat Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye ekipleri doğum günü pastasıyla Melek Gözüdok'un kapısını çalıp, bağlama ve gitar eşliğinde çiftin çok sevdiği 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısını seslendirdi.

Hakkari'de çalışan Şevket Gözüdok, Onikişubat Belediyesi'nin vefa destek hattını arayarak eşine sürpriz yapmak istediğini söyledi. Eşi Melek ve Yiğit Aras'ı 28 gündür göremediğini belirten Gözüdok, "15 Nisan hem eşimin hem de oğlumun doğum günü. Eşim sağlık çalışanı ve ben koronavirüs nedeniyle yanlarına gidemiyorum. Onların doğum gününü kutlamak için bir pastaneye doğum günü pastası siparişi verdim. O pastayı eşime teslim edip ikimizin çok sevdiği Fikrimin İnce Gülü şarkısını birine söyletebilir misiniz?" dedi.KAPIDA ŞARKILI DOĞUM GÜNÜ PASTASIBu isteğe olumlu cevap veren görevliler, üzerinde Şevket Gözüdok, eşi Melek ve oğulları Yiğit Aras'ın fotoğraflarının bulunduğu doğum günü pastasını sipariş ettiği yerden aldı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de "Hanımefendi ve çocuğunun hediyesini de biz alalım" talimatı üzerine belediye ekipleri doğum günü pastası ve hediyelerle Melek Gözüdok'un kapısını çaldı. Gözüdok, görevlileri pasta ve hediyelerle karşısında görünce şaşırdı. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Cemil Kutlu ve personeller bağlama çalan Zafer Bertizlioğlu ile gitar çalan Oğuz Canlı, çiftin çok sevdiği Fikrimin İnce Gülü şarkısını seslendirdi.CANLI İZLEDİ

Melek Gözüdok sürpriz karşısında çok mutlu olurken, eşi Şevket Gözüdok o anları cep telefonundan canlı izledi. Duygu dolu anların yaşandığı kutlamada görevliler daha sonra Melek Gözüdok ve oğlu Yiğit Aras'a kırmızı gül ile hediyelerini verdi. Sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu belirten Melek Gözüdok, "Eşime de belediyeye de çok teşekkür ederim" dedi.


Kaynak: DHA

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